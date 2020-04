Région de Bulle (FR): les services Swisscom totalement rétablis

Bulle FR (awp/ats) - La panne qui a affecté les clients de Swisscom dans la région de Bulle (FR) a été totalement résolue, a indiqué jeudi soir la police cantonale vaudoise. L'opérateur lui a annoncée, peu avant 18h00, le rétablissement complet du réseau.

Depuis mercredi en milieu de matinée, le sud fribourgeois et des enclaves vaudoises étaient privées d'Internet, de Swisscom TV et de la téléphonie. "La couverture de téléphonie mobile ainsi qu'une partie de la connexion au réseau fixe pour les clients professionnels essentiels" avaient déjà pu être rétablies plus tôt dans la journée, avait détaillé à Keystone-ATS une porte-parole du géant bleu.

L'opérateur estimait alors que le rétablissement de tous les services pour les clients privés et les entreprises prendrait "probablement" jusqu'au 14 avril. La perturbation a finalement pu être résolue jeudi, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les spécialistes étaient à pied d'œuvre depuis mercredi pour rétablir l'ensemble du réseau. Un large dispositif a également "été déployé sur le terrain avec les corps de sapeurs-pompiers, de la protection civile et de la gendarmerie, visant à assurer la sécurité des habitants des régions concernées", a souligné la police.

Cette panne dont a été victime Swisscom est due à des travaux de construction d'une entreprise à Bulle qui a fortement endommagé des câbles de cuivre et fibre optique dans le sol. Plusieurs milliers de personnes ont été affectées par la perturbation.

ats/rp