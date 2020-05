Swisscom : Services BPO de Swisscom disponibles sur la plateforme Open Finance d'Inventx

À propose d'Inventx AG



Innovation, interaction, Swissness - dans les domaines de l'informatique et de la numérisation, Inventx est le partenaire suisse de prestataires de services et de compagnies d'assurances leaders. Ses plus de 250 spécialistes expérimentés dans le domaine des finances et de l'informatique sont proches de leurs clients. Inventx incarne un degré maximal de qualité et de sécurité et la préservation sécurisée des données en Suisse. Entreprise suisse indépendante spécialisée dans l'informatique, elle gère des solutions IT et Cloud pour des prestataires de services financiers et des compagnies d'assurances leaders en Suisse. Avec son Swiss Financial Cloud, Inventx propose un modèle d'exploitation IT hybride unique qui allie la flexibilité de la mise à disposition de ressources pour répondre aux nouvelles exigences commerciales à haut degré de sécurité des données.

