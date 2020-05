Swisscom: le CEO met en garde les TV contre la suppression des fonctions replay

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) Urs Schäppi de Swisscom met en garde les sociétés de TV contre la suppression des fonctions replay. Les clients veulent cette solution et tenter d'aller contre leurs souhaits ne marchera pas, a déclaré samedi le patron du géant bleu dans une interview aux journaux de CH Media.

S'il n'y avait pas de fonction replay, les canaux de télévision linéaires iraient plus mal, a affirmé M. Schäppi. Les clients se détourneraient rapidement vers des sociétés comme Netflix. Les fournisseurs de services internet de Suisse payent chaque année un montant à hauteur du million à trois chiffres aux sociétés de télévision pour pouvoir diffuser leurs émissions en direct ou en différé. Vouloir imposer la publicité ne fonctionnerait pas.

Il faut que les sociétés de TV soient conscientes d'une chose: si elles diffusent trop de publicité, les clients s'en vont, a affirmé M. Schäppi. Des discussions sont actuellement en cours avec les émetteurs.

Le patron de Swisscom s'oppose aussi aux projets de la Confédération d'imposer aux diffuseurs de contenu en streaming de consacrer 4% de leur chiffre d'affaires à l'encouragement du film suisse. Si on établit une telle règle, il faut qu'elle soit valable pour tous les fournisseurs. Or, M. Schäppi ne peut imaginer que la Confédération puisse exiger une telle taxe de Netflix ou Disney. Teleclub, la TV payante de Swisscom, encourage déjà le cinéma suisse avec 4% de ses recettes.

Le cas échéant, une telle taxe serait répercutée sur les prix. On ne sait pas non plus si seul le chiffre d'affaires de Teleclub est concerné ou alors celui de l'ensemble de Swisscom TV, a encore ajouté M. Schäppi.

