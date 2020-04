Swisscom : publie un Green Bond Framework

La transformation numérique et le développement durable sont de plus en plus ancrés dans l'économie et la société. En tant que leader suisse des technologies de l'information, Swisscom se sent une responsabilité particulière en la matière. «Cela nous conforte dans nos efforts visant à assumer nos responsabilités envers l'environnement, les personnes et la société, que nous déployons avec persévérance et rigueur depuis plus de 20 ans, déclare Res Witschi, responsable Corporate Responsibility chez Swisscom. Dans le cadre de notre stratégie de développement durable 2025, nous intensifions aujourd'hui nos efforts avec le Green Bond Framework.» Le Green Bond Framework pose les bases du financement «vert» des investissements durables. Il s'agit d'un instrument important pour soutenir sa stratégie par des financements durables tout en répondant à un besoin croissant de placements verts.

Le Green Bond Framework entend financer ou refinancer des projets apportant une valeur ajoutée écologique mesurable. Les projets retenus visent principalement à réduire la consommation d'énergie et à augmenter l'efficacité énergétique des réseaux Swisscom, comme l'accélération des raccordements Fiber-to-the-Home, peu énergivores, et les investissements dans l'Internet des objets. Les solutions soutenues dans ce cadre aident également les clients à réduire leur propre consommation d'énergie et leurs émissions de CO2, notamment en évitant les trajets inutiles. Enfin, les projets éligibles portent sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables et sur la réduction de l'empreinte carbone de Swisscom. La liste détaillée des catégories et des projets est disponible dans le Framework.

La sélection des projets est étroitement liée à la stratégie de développement durable de Swisscom et tient compte de l'agenda de développement durable 2030 de l'ONU et des objectifs qui y sont cités (Objectifs de développement durable, ODD). Une attention particulière est portée à l'augmentation de l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la protection du climat (ODD 7 et 13), mais aussi à la création d'une infrastructure de réseau moderne et performante (ODD 9). Sustainalytics, une entreprise indépendante spécialisée dans l'évaluation des performances de durabilité, a contrôlé le Green Bond Framework avant de le valider via un Second Party Opinion. Swisscom a demandé conseil à IGN et Credit Suisse.

