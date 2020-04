Stratégie du fonds géré par SWISS LIFE REIM (FRANCE) L'OPCI Swisslife Dynapierre propose aux investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d'une poche d'Actifs Immobiliers non Cotés. Cette poche est constituée d'immobilier d'entreprise (y compris des résidences de services ou des établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres de l'OCDE. Le fonds pourra compléter son exposition immobilière par des investissements dans des Actifs Immobiliers Cotés. Il pourra également être investi dans d'autres actifs financiers et conservera un minimum de liquidités de 10% des actifs du fonds. L'objectif de gestion est la recherche d'une régularité de performance issue des revenus de la SPPICAV et de la progression de la valeur de ses actifs dans le respect des contraintes visant à la fois la conservation d'une exposition immobilière significative et sa capacité à faire face aux mouvements de souscriptions et de rachats.

Performances du fonds : SwissLife Dynapierre P

Performances Historiques Glissantes au 13-03-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +0.08% -1.34% +0.35% +1.26% +3.69% +16.86% +18.04% Catégorie -0.67% 0.15% -0.69% -2.07% -0.34% 0.73% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.