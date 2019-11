Swissquote: BNP Paribas nouvel émetteur pour Swiss DOTS

Zurich (awp) - Swissquote annonce mercredi que BNP Paribas rejoint la plateforme de trading de gré à gré Swiss DOTS. A partir de fin novembre, 10'000 produits à levier supplémentaires s'ajouteront à l'offre des deux associés fondateurs UBS et Goldman Sachs, ainsi que de la Commerzbank et de Vontobel. Parallèlement, Deutsche Bank quittera la plateforme à la fin de l'année.

L'offre de la banque française consistera en "warrants, knock-out warrants, certificats factor ou mini-futures qui pourront être échangés, et ce sur différents sous-jacents tels que des actions internationales et suisses, des paires de devises, des indices, et des métaux précieux", selon le document.

Par ailleurs, Deutsche Bank cessera son offre sur Swiss DOTS à compter du 31 décembre "suite à une décision stratégique prise par la direction de réorienter ses activités".

La plateforme permet aux clients de Swissquote et aux clients e-trading de PostFinance de négocier de gré à gré près de 90'000 produits à levier. En moyenne, près de 27'000 transactions sont réalisées tous les mois sur la plateforme. La part de marché se situe actuellement autour de 50%, selon Swissquote.

