Swissquote: la hausse des coûts pénalise la rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - La banque en ligne Swissquote a vu ses recettes stagner au premier semestre, alors que la hausse des coûts a pénalisé la rentabilité. La direction a néanmoins relevé ses objectifs en matière de bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année.

L'établissement glandois a bénéficié entre janvier et fin juin d'afflux nets d'argent nouveau de 3,4 milliards de francs suisses, lui permettant de franchir la barre des 30 milliards d'avoirs sous gestion, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires net a quasiment stagné (-0,5%) sur un an à 112,2 millions de francs suisses. Dans le détail, les revenus des commissions ont chuté de 17,9% à 45,6 millions, en raison de la forte baisse (-4,8 millions) des transactions dans les cryptomonnaies et d'un ralentissement de l'activité de courtage.

Le produit des intérêts a par contre bondi de 35,8% à 21,1 millions de francs suisses et celui issu des activités Eforex s'est accru de 12,5% à 39,5 millions.

Les coûts ont parallèlement augmenté de 6,3% à 87,1 millions de francs suisses, principalement en raison de l'augmentation des frais de personnel (+9%) après l'intégration d'Internaxx. Le nombre de salariés de Swissquote a ainsi progressé de 65 à 698 personnes.

Conséquence de la stagnation des revenus et de la hausse des dépenses, le résultat avant impôts a baissé sur un an de 18,4% à 25,1 millions et le bénéfice net a reculé de 14,3% à 22 millions.

La direction se veut néanmoins optimiste et a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. Alors que Swissquote tablait précédemment sur un bénéfice avant impôts inférieur d'environ 10 millions de francs suisses pour 2019, la baisse a été ramenée à 6 millions. Ce chiffre clé devrait ainsi ressortir à 48 millions, contre 44 millions auparavant anticipés.

