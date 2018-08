Swissquote s'assure l'accès au marché européen en rachetant Internaxx

Genève (awp) - Swissquote a annoncé mardi le rachat de l'établissement luxembourgeois Internaxx Bank. Avec cette acquisition, la banque en ligne vaudoise s'assure un accès au marché européen, relève-t-elle dans un communiqué.

Le montant de la transaction se monte à 27,7 millions d'euros (31,9 millions de francs suisses). Les clients d'Internaxx sont essentiellement des investisseurs internationaux et des expatriés. Swissquote leur permettra, souligne-t-elle, d'accéder à une offre plus large de produits et services.

Le rachat reste sujet à l'approbation des autorités de supervision concernées. Le prix de la transaction inclut un écart d'acquisition de 25%. L'opération sera entièrement financée par les fonds propres de la banque vaudoise.

"Un accès sans restriction au marché européen revêt une importance toute particulière pour Swissquote, notamment dans la perspective du Brexit", commente Marc Bürki, directeur général de Swissquote. "En rachetant Internaxx, nous entendons encore renforcer notre position de premier choix pour la clientèle internationale" des expatriés.

Internaxx est une banque en ligne avec licence bancaire complète, fondée en 2001. Elle compte 12'000 clients environ, avec 2 milliards d'euros d'avoirs sous dépôt. L'établissement a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et est bénéficiaire depuis 2006.

op/al