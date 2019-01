Sword : Euroland Corporate relève son objectif de cours

04/01/2019 | 12:01

Après la mise à jour de ses estimations et de son modèle, Euroland Corporate réitère sa recommandation 'achat' sur Sword Group pour un potentiel de hausse supérieur à 60% par rapport à son nouvel objectif de cours de 46,90 euros (contre 45,60 euros précédemment).



'Compte tenu de la visibilité offerte par l'activité, de la résilience des marges, du rendement offert par l'action, nous pensons que le cours actuel constitue un point d'entrée intéressant', juge l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études note que Sword a annoncé une acquisition stratégique avec le rachat de Magique Galileo, spécialisée dans la GRC (Governance Risk Compliance), ainsi que la consolidation de sa filiale Tipik, déjà détenue à 49%, à compter de janvier 2019.



