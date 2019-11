Sword Group : Oddo initie un conseil sur la valeur

19/11/2019 | 10:00

Les analystes initient un conseil à Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 38 E. ' Croissance, rentabilité, visibilité et flexibilité en maîtres-mots ' indique Oddo dans son étude.



Le bureau d'analyses estime qu'avec un positionnement hybride et un business model singulier, Sword Group surperforme de manière structurelle le marché des services IT, et jouit de fondamentaux rares au sein du secteur.



' Le backlog, qui soutient une croissance à deux chiffres sur les deux prochains exercices, et le rendement offert (plus de 4%) confèrent également au titre un caractère plutôt défensif par rapport à ses pairs ' rajoute Oddo.



