Au sein d’un marché où dominent les prises de bénéfices, l’action Sword Group progresse de 5,21% à 30,30 euros à la faveur du gain contrat. Le consortium constitué de sa filiale Sword Technologies S.A. associée à Everis Espagne, a obtenu un contrat-cadre de 5 ans d’une valeur de 300 millions d’euros pour le développement et la maintenance des logiciels de l’ensemble de l’Office Européen des Brevets (OEB).Pour ce contrat de 5 ans, le groupe informatique de service et de logiciels prévoit un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. A titre de comparaison, Sword Group a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 213 millions d'euros.L'OEB compte environ 30 000 utilisateurs accédant quotidiennement aux systèmes informatiques et opère depuis ses locaux de Munich et de Berlin (Allemagne), de La Haye (Pays-Bas), de Vienne (Autriche) et de Bruxelles (Belgique).Ce contrat-cadre est le plus important contrat signé dans le domaine des brevets et de la propriété intellectuelle en Europe. Il se concentre sur le développement et la maintenance de plus de 30 systèmes informatiques.En Bourse, l'action Sword Group a bien résisté à la crise du Covid-19, limitant son repli depuis le 1er janvier à 10%.