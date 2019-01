SWORD GROUP : vise des revenus 2019 supérieurs à 200 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sword Group a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 41,7 millions d’euros, en croissance organique pro forma de 21,4%. « L’année 2018 a été marquée par deux cessions : Sword Performance, cédée au début du deuxième trimestre 2018, et Sword Apak, vendue au début du quatrième trimestre 2018 » a rappelé la société de conseil, de services informatiques et de logiciels. La rentabilité du périmètre restant a atteint 12,5%, en amélioration de 1,4 point.La cession de Sword Apak permet au groupe d'atteindre une position cash nette de 86 millions d'euros après versement d'un dividende exceptionnel. Il servira à financer la croissance interne, de nouvelles initiatives et des acquisitions plus importantes.A partir de janvier 2019, le groupe consolidera dans ses comptes les sociétés TIPIK et Magique Galileo. Le chiffre d'affaires budgété du premier pour 2019 est de 10 millions d'euros et celui du second, de 1,5 million.Sword Group envisage un chiffre d'affaires prévisionnel d'au moins 200 millions d'euros avec une marge d'EBITDA d'au moins 13 %. Ce budget prend en compte une croissance organique de plus 12 %.