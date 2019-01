SWORD GROUP : vise une croissance organique de 12% en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sword Group annonce l’acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de sa filiale Sword Active Risk. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. « Magique Galileo a développé une gamme de produits totalement complémentaires à ceux actuellement commercialisés par Sword Active Risk, tant au niveau des marchés desservis que du savoir-faire de l’entreprise », explique Sword Group.Dans le détail, Sword Active Risk se destine principalement à l'industrie et à la défense ; Magique Galileo se concentre plutôt sur le marché des services et plus particulièrement sur le secteur banque / assurance.Magique Galileo génère actuellement un chiffre d'affaires de 1,4 millions de livres sterling par an avec une marge d'Ebitda d'environ 10%." L'objectif est que l'harmonisation nous permette d'étendre notre présence à tous les secteurs visés ", précise Sword Group.La nouvelle société issue de la fusion entre Sword Active Risk et Magique Galileo s'appellera Sword GRC et aura son siège à Maidenhead, dans les locaux actuels de Sword Active Risk." L'association Magique Galileo et Sword Active Risk générera immédiatement de la valeur ajoutée ", peut-on lire dans le communiqué.En outre, Sword Group annonce qu'il consolide au 1er janvier 2019 sa participation chez Tipik (49%).Avec cette acquisition et cette nouvelle consolidation, le chiffre d'affaires 2019 atteindra les 200 millions d'euros. Sword fixe son objectif 2019 de croissance organique à 12%.