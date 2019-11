SWORD : annonce une acquisition stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sword annonce l’acquisition de DataCo, société de services spécialisée dans la Gestion de Données, basée à Aberdeen (UK), La Haye (Pays-Bas), Perth (Australie) et Houston (US). Elle se concentre principalement sur le secteur du pétrole et du gaz et aide ses clients à réduire leurs coûts et à gagner en efficacité grâce à une gestion efficace de leurs actifs. DataCo prévoit un chiffre d’affaires 2020 d’environ 5 millions de livres avec une marge d’EBITDA d’environ 12 %.L'association entre DataCo et Sword Services UK générera immédiatement des synergies ; les deux sociétés évoluant dans des secteurs similaires.Leurs expertises réunies permettront de proposer aux clients une gamme encore plus large de services.La consolidation de cette société dans les comptes du groupe interviendra le 1er novembre 2019.