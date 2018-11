SWORD : signe plusieurs contrats majeurs avec la Commission européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sword Technologies S.A, filiale de Sword Group, a signé en qualité de membre du consortium Eurora Nova, 2 contrats-cadres avec la Direction Générale de l'Informatique (DIGIT) de la Commission européenne, relatifs à des prestations de services informatiques. Le budget total de ces contrats est de 450 millions d'euros. Sword Technologies prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros issus de ces contrats au cours des quatre prochaines années.Ces contrats de prestation de services portent sur de la conception, du développement et de la mise en oeuvre de Systèmes d'Information en Belgique (DIGIT-TM, lot n°1) et sur l'administration de ces Systèmes d'Information pour tous les sites de la Commission (DIGIT-TM, lot n°4)." Les contrats-cadres de prestations de services (DIGIT-TM) sont considérés comme les marchés les plus importants au sein de la Commission européenne ", a souligné le groupe informatique.Sword Technologies S.A, a également signé, en tant que membre du consortium S-Cube, un 3ème contrat-cadre, afin de fournir à la Commission européenne et ses agences, un large éventail de services au forfait, de développement, d'implémentation et de support des Systèmes d'Information.La valeur totale du marché représente 208 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de Sword Technologies généré par ce contrat est estimé à environ 20 millions d'euros sur les quatre prochaines années.La plupart des services seront assurés depuis Athènes, en Grèce, où se trouve le centre de développement de Sword.