Sword : #13 Rencontre avec Iuliana

Hello Iuliana, peux-tu te présenter ?

Mon nom est Iuliana, mais j'aime bien me faire appeler Iuli. Je suis d'origine Roumaine, cependant j'ai vécu presque autant de temps en Suisse qu'en Roumanie. J'ai fait un Master en Science Politique et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de la gestion de projets au sein d'IBM. Je vis à Gland depuis deux ans. J'aime courir pour me vider l'esprit, lire pour me projeter dans l'univers des personnages et voyager pour découvrir le monde. Je passe également beaucoup de temps en famille et avec mes amis.

Tu es arrivée chez Sword il y a 2 ans, peux-tu nous présenter ton entité et ton parcours au sein

de l'équipe ?

En effet, en août, je fêterai ma deuxième année chez Sword (le temps passe trop vite, surement c'est dû au fait que j'aime ce que je fais !)

Je suis en mission à l'UEFA depuis mon arrivée. L'UEFA est un client Sword depuis de nombreuses années et cette relation étroite entre les deux entreprises me plaît et me rassure.

L'accueil qui m'a été réservé au sein de ma BU a été encourageant. Nous avons tous un background et une expérience professionnelle différente et complémentaire. Nous essayons de partager nos expériences autant que possible, tout en s'amusant et je pense que nous atteignons cet objectif sans difficulté !

Sur quoi travailles-tu ?

Mon poste actuel est PMO Coordinateur. Je suis administrateur de trois applications et je gère toutes les demandes liées à ces applications : accès, licences, développement, configuration, etc. Je travaille, pour chaque application, avec un fournisseur différent. En parallèle, je travaille sur l'implémentation d'un nouvel outil de suivi de projets

ce qui m'a permis de découvrir de nombreux outils de gestion des projets.

Parle nous de l'ambiance dans ta « team » !

J'ai trois mots pour ça : énergétique, engagée et cool !

Peux-tu nous dire quelques mots sur la région ? Quel est ton avis de nouvel arrivant sur la

ville et ses environs ?

Gland est assez calme, idéale pour une vie tranquille. On est entouré par la nature et malgré le fait que la ville soit petite, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Si on veut plus d'animation, Nyon et Lausanne sont à côté.

Que dirais-tu à un candidat pour le convaincre de rejoindre ta Team ?

Sword est une compagnie connue en Suisse, plus particulièrement en Suisse romande. Les clients viennent de domaines variés, ce qui permet de travailler pour des industries très différentes. Il y en a pour tous les goûts !

Le mot de la fin ?

Parfois, le pilier d'un grand succès peut être tout simplement une petite réalisation.