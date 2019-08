Sword : #14 Rencontre avec Grégoire

Hello Grégoire, peux-tu te présenter ?

J'ai 37 ans, je suis papa de 3 enfants, deux « grandes » filles de 14 et 11 ans, et un « petit » garçon de 5 ans. J'habite en Haute-Savoie, à 600 m de la frontière suisse et j'exerce principalement à Genève et sur l'arc lémanique, en tant que Consultant Senior.

Tu es arrivé chez Sword en 2012, il y a 7 ans, peux-tu nous présenter la Practice Microsoft et ton parcours au sein de l'équipe ?

Le contexte de la société de services génère beaucoup de « mouvements » au sens large : organisationnels, technologiques, stratégiques mais aussi humains. J'ai toujours plaisir à retrouver mes collègues du début et à rencontrer de nouvelles personnes. Au fil des années, mon profil s'est renforcé plutôt sur l'expertise technique que sur la gestion de projet par exemple. Je crois pouvoir dire que globalement mes collègues prennent la place et jouent le rôle qui correspond à leurs aspirations assez naturellement.

Sur quoi travailles-tu ?

Au cœur de l'univers technologique Microsoft, je suis plutôt spécialisé sur la plateforme .NET dans son ensemble, SharePoint par un certain opportunisme, SQL Server à n'en pas douter et Business Intelligence grâce à mon parcours antérieur. Les clients et les missions sont très diverses, la région nous permettant de collaborer avec certaines belles références.

Parle nous de l'ambiance dans ta « Team » !

Avant l'ambiance, j'ai toujours été impressionné par la qualité de la plupart des consultants au sein des équipes suisses tant sur le plan technique que dans la rigueur, un constat probablement lié au processus de recrutement. Dans tous les cas, je souligne la bienveillance et l'humanité de ma hiérarchie notamment lors de situations auxquelles j'ai été confronté à titre personnel ! Merci pour cela.

Peux-tu nous dire quelques mots sur la région ? Quel est ton avis de nouvel arrivant sur la

ville et ses environs ?

Entre lac et montagne, j'affectionne particulièrement la région dans laquelle je vis. Bien qu'ayant apprécié la vie citadine à Lyon avant de déménager dans la Yaute (Haute-Savoie pour les intimes), je préfère aujourd'hui vivre au plus proche de la nature et offrir à mes enfants ce cadre de vie. Le potentiel régional est immense.

Que dirais-tu à un candidat pour le convaincre de rejoindre ta Practice ?

C comme « compétence » : c'est le prérequis pour prétendre à un poste

A comme « altruisme » : il favorise le sens du service et l'esprit de groupe

P comme « passion » : la rigueur de ce métier en requiert une bonne dose

Alors, « CAP » ou pas cap ?

Le mot de la fin ?

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »

Albert Einstein