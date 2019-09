Sword : #15 Rencontre avec Françoise

Hello Françoise, peux-tu te présenter ?

Je m'appelle Françoise Luthers, 53 étés et un enfant. J'ai toujours vécu à Liège ou dans sa région. J'aime la nature, les forêts, le bois, les randonnées, la lecture et les dégustations.

Tu es arrivé chez Sword il y a moins d'un an, peux-tu nous présenter la Practice Microsoft et ton parcours au sein de l'équipe ?

Sword Bruxelles comprend 3 Business Units et pour chacune, des employés ou des freelances experts dans le domaine de l'IT sont placés chez nos clients, qui sont principalement des institutions européennes. En interne, nous avons une équipe chargée du recrutement, une du suivi des contrats, une des ressources humaines et une dernière de la gestion financière. J'ai rejoint l'équipe financière en tout début d'année.

Sur quoi travailles-tu ?

Je prépare et envoie tous les mois le reporting des 3 Business Units. Je suis responsable de la comptabilité analytique, de la facturation client ainsi que de la validation des factures freelances.

Un autre de mes rôles est de vérifier que tout ce qui est présent dans la compatibilité générale est également présent en comptabilité analytique et vice-versa. Je travaille aussi sur l'automatisation de certaines de mes tâches.

Parle nous de l'ambiance dans ta « Team » !

Nous sommes une petite équipe et l'entente est très bonne. C'est plus souvent calme et studieux et de temps en temps animé ! C'est agréable de se lever le matin et de savoir que l'ambiance au travail va être bonne.

Peux-tu nous dire quelques mots sur la région ? Quel est ton avis de nouvel arrivant sur la

ville et ses environs ?

Étant Liégeoise de cœur et navetteuse*, je ne connais pas bien Bruxelles mais plutôt ses transports en commun ! L'environnement dans lequel se trouve nos locaux est plaisant : un grand parc nous permet de faire des balades et pour les plus sportifs, du jogging pendant la pause déjeuner. Nous avons des restaurants aux alentours dont un typique « brusselaire », ce qui nous permet de pouvoir déjeuner à l'extérieur avec les collègues.

*En Belgique, c'est une personne qui se déplace quotidiennement en transport en commun entre son domicile et son lieu de travail.

Que dirais-tu à un candidat pour le convaincre de rejoindre Sword Bruxelles ?

L'humour est toujours au rendez-vous et l'esprit d'équipe est bien présent. Chacun organise son travail à sa manière, tout en formant une équipe concentrée sur ses objectifs.

Le mot de la fin ?

Excellente rentrée à toutes et tous !