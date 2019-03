Sword : | 2018 Financial Report | Posted on 03/28/19

En application de l'article 3 (2) c) de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, nous déclarons que ces états financiers ont été établis conformément aux normes comptables applicables et que ces états financiers donnent, à notre connaissance, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2018, ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice clos

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.