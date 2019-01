Sword : | Acquisition de Magique Galileo

Communiqué Financier Windhof - 3 janvier 2019

Sword Group - Acquisition Stratégique

Acquisition de Magique Galileo

Consolidation d'un nouveau pôle d'activité Tendance de Chiffre d'Affaires 2019 : 200 M€

Sword annonce l'acquisition de Magique Galileo

Magique Galileo est une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de notre filiale Sword Active Risk.

Magique Galileo a développé une gamme de produits totalement complémentaires à ceux actuellement commercialisés par Sword Active Risk, tant au niveau des marchés desservis que du savoir-faire de l'entreprise :

Sword Active Risk se destine principalement à l'industrie et à la défense ; Magique Galileo se concentre plutôt sur le marché des services et plus particulièrement sur le secteur banque / assurance.

Sword Active Risk a acquis une forte réputation grâce à ses capacités de gestion des risques et Magique Galileo en a fait de même, notamment avec ses solutions d'audit et de gouvernance.

Magique Galileo génère actuellement un chiffre d'affaires de 1,4 millions £ par an avec une marge d'EBITDA d'environ 10%.

L'objectif est que l'harmonisation nous permette d'étendre notre présence à tous les secteurs visés.

La nouvelle société issue de la fusion entre Sword Active Risk et Magique Galileo s'appellera Sword GRC et aura son siège à Maidenhead, dans les locaux actuels de Sword Active Risk.

L'association Magique Galileo et Sword Active Risk générera immédiatement de la valeur ajoutée.

Sword consolide au 1er janvier 2019 sa participation chez Tipik

L'agence de Communication Tipik, basée à Bruxelles, élabore la stratégie de communication de ses clients. De la conception de sites web, à la gestion de conformité des contenus légaux, en passant par l'organisation d'événements, Tipik est une agence de communication digitale répondant au marché international.

Tipik génère actuellement un chiffre d'affaires de 10M€ avec une marge d'EBITDA de 8%.

Cette société possédée à 49% par Sword permettra d'ouvrir le 3ème pôle d'activité « Communication Digitale ».

Sword tendance de chiffre d'affaires 2019

Sword fixe son objectif 2019 de croissance organique à 12%.

Avec cette acquisition et cette nouvelle consolidation, le chiffre d'affaires 2019 atteindra les 200 M€.

Sword, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.

