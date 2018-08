Sword Group

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Windhof, le 31 août 2018,

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier Semestriel 2018 a été mis à disposition du public.

Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : https://www.sword-group.com/investisseurs/?yrs=2018&cat=rapports-financiers

Agenda

05/09/18 Réunion de Présentation des Résultats Semestriels, à Paris

25/10/18 Publication du Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre

A propos de Sword Group

Sword, c'est 2 200+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.

Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

