Sword Group : Résultats du 3ème Trimestre 2018 - Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 21,4 %

Communiqué Financier

Windhof - 25 octobre 2018

Sword Group - Résultats du 3ème Trimestre 2018 Chiffre d'Affaires : 48,6 M€ Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 21,4 %

COMPTES CONSOLIDÉS NORMES CONSTANTES

Q3 (1) (2) M€ 2018 2017 Croissance Chiffre d'affaires 48,6 40,6 + 19,7 % EBITDA 7,1 6,4 + 10,9 % Marge d'EBITDA 14,7 % 15,8 % - Croissance organique à taux de change et périmètre constants : + 21,4 % YTD (30/09) (1) (2) M€ 2018 2017 Croissance Chiffre d'affaires 146,7 127,2 + 15,3 % EBITDA 21,7 19,7 + 10,2 % Marge d'EBITDA 14,8 % 15,5 % - Croissance organique à taux de change et périmètre constants : + 18,0 % COMPTES CONSOLIDÉS APRÈS PRISE EN COMPTE DES IMPACTS IFRS 15 2018 (1) (2) M€ YTD 2018 (30/09) S1-2018 Chiffre d'affaires 143,9 96,4 EBITDA 21,1 14,3 Marge d'EBITDA 14,7 % 14,8 %

Croissance organique à taux de change et périmètre constants : + 20,3 % (1) Chiffres non audités (2) Pourcentages calculés à partir de chiffres en K€ ANALYSES Croissance et Rentabilité

Le Groupe continue au 3ème trimestre à surperformer par rapport à son

budget et atteint ses objectifs malgré la cession de sa filiale Sword

Performance.

La répartition des croissances organiques, au 30 septembre, à taux de change

et périmètre constants, en termes sectoriels, est la suivante : Normes constantes :

Software : + 7,8 %

Services : + 21,9 %

Consolidé : + 18,0 % Normes IFRS 15 :

Après prise en compte des impacts IFRS 15, la répartition des croissances

organiques à taux de change constants, en termes sectoriels, au 30 septembre,

est la suivante :

Software : + 16,1 %

Services : + 21,9 %

Consolidé : + 20,3 % ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE Le Groupe a cédé à Sopra Steria Group, sa filiale spécialisée en « Asset

Finance Solutions ». Cette cession a fait l'objet d'une communication en date

du 23 octobre 2018. PERSPECTIVES Le Groupe peut éventuellement cibler des acquisitions plus importantes tout

en prenant soin du caractère relutif de celles-ci. Par ailleurs, le Groupe continuera à générer une croissance à 2 chiffres en 2019. L'objectif de Sword reste la réussite de son plan Horizon 2020. Agenda

24/01/19

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg. Marché de cotation Euronext Paris Compartiment B Code ISIN FR0004180578 ICB 9530 Logiciels et Services Informatiques Indices CAC® Small CAC® Mid & Small CAC® All-Tradable CAC® All-Share Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu A propos de Sword Group Sword, c'est 2 200+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SWORD Group via Globenewswire