Sword Group : Signature de contrats majeurs avec la Commission Européenne - Augmentation du Backlog de 60 millions d'euros

Sword Group - Signature de contrats majeurs avec la Commission Européenne

La filiale belge, Sword Technologies, remporte 3 nouveaux contrats avec la Direction Générale de l'Informatique (DIGIT) de la Commission Européenne

Augmentation du Backlog de 60 millions d'euros

Sword Technologies S.A, filiale de Sword Group, a signé en qualité de membre du consortium Eurora Nova, 2 contrats-cadres avec la Direction Générale de l'Informatique (DIGIT) de la Commission Européenne, relatifs à des prestations de services informatiques.

Le budget total de ces contrats est de 450 millions d'euros. Ces contrats de prestation de services portent sur de la conception, du développement et de la mise en oeuvre de Systèmes d'Information en Belgique (DIGIT-TM, lot n°1) et sur l'administration de ces Systèmes d'Information pour tous les sites de la Commission (DIGIT-TM, lot n°4).

Les contrats-cadres de prestations de services (DIGIT-TM) sont considérés comme les marchés les plus importants au sein de la Commission Européenne.

Sword Technologies prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros issus de ces contrats au cours des quatre prochaines années. « Sword fournit des services à la Commission Européenne dans le cadre de contrats de prestation de services depuis de nombreuses années. Nos efforts sont à nouveau salués par la signature des contrats concernant les lots n° 1 et n° 4 qui nous ouvrent les portes de l'ensemble des agences et institutions de la Commission. Sword Technologies est un acteur reconnu au sein de la Commission Européenne. Son objectif pour les années à venir est de confirmer cette position. », a déclaré Dieter Rogiers, Directeur Général de Sword Technologies.

Sword Technologies S.A, a également signé, en tant que membre du consortium S-Cube, un 3ème contrat-cadre, afin de fournir à la Commission Européenne et ses agences, un large éventail de services au forfait, de développement, d'implémentation et de support des Systèmes d'Information. La valeur totale du marché représente 208 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de Sword Technologies généré par ce contrat est estimé à environ 20 millions d'euros sur les quatre prochaines années. La plupart des services seront assurés depuis Athènes, en Grèce, où se trouve le centre de développement de Sword. Ce contrat-cadre DIGIT-XM, est fontamental pour la Commission Européenne, car il a pour mission la mise à disposition de prestations de Services Informatiques à l'ensemble des Directions Générales et Agences Européennes. Dieter Rogiers, a déclaré : « Nous sommes ravis de remporter ce contrat qui confirme la position de Sword parmi les entreprises leaders de ce marché très concurrentiel et exigeant de la prestation de Services Informatiques au forfait de l'Union Européenne. » A propos de Sword Group Sword, c'est 2 000 spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données. Agenda 14/11/18 Versement d'un dividende exceptionnel 24/01/19 Publication du Chiffre d'Affaires du 4ème Trimestre





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SWORD Group via Globenewswire