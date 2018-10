Communiqué Financier Windhof - 26 octobre 2018

Sword Group : Versement d'un dividende exceptionnel

Sword confirme le versement d'un dividende exceptionnel, le 14 novembre 2018, de 3,6 euros* par action.





Après la cession d'Apak, le groupe a rappelé sa stratégie concernant l'utilisation du cash généré :

Financement de sa croissance interne,

Financement d'acquisitions futures,

Financement de nouvelles initiatives génératrices de

croissance,

Rémunération des actionnaires.

Le Conseil d'Administration du 25 octobre 2018 a décidé d'allouer aux actionnaires un dividende exceptionnel de 3,6 euros* par action, la somme globale représentant la partie relutive de l'opération.

Par cette distribution, Sword Group souhaite récompenser ses actionnaires fidèles.





* Pour plus d'information sur la fiscalité, se référer ici

Agenda 14/11/18 Versement d'un dividende exceptionnel Ex date : 12/11 Record date : 13/11 Payment date : 14/11

A propos de Sword Group Sword, c'est 2 000 spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.

Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

