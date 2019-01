Sword Group : en hausse, soutenu par un broker

04/01/2019 | 15:23

Le titre Sword Group avance de plus de 2% ce vendredi à Paris, au lendemain de l'annonce par le groupe de l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, et après des commentaires positifs d'un analyste.



Après la mise à jour de ses estimations et de son modèle, Euroland Corporate réitère en effet sa recommandation 'achat' sur Sword Group pour un potentiel de hausse supérieur à 60% par rapport à son nouvel objectif de cours de 46,90 euros (contre 45,60 euros précédemment).



'Compte tenu de la visibilité offerte par l'activité, de la résilience des marges, du rendement offert par l'action, nous pensons que le cours actuel constitue un point d'entrée intéressant', juge l'analyste en charge du dossier.





