Sword Group : fait l'acquisition de Magique Galileo

03/01/2019 | 18:28

Sword Group annonce ce soir l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de la filiale Sword Active Risk.



Magique Galileo génère actuellement un chiffre d'affaires de 1,4 millions de livres par an, avec une marge d'EBITDA d'environ 10%.



'L'objectif est que l'harmonisation nous permette d'étendre notre présence à tous les secteurs visés. La nouvelle société issue de la fusion entre Sword Active Risk et Magique Galileo s'appellera Sword GRC et aura son siège à Maidenhead, dans les locaux actuels de Sword Active Risk', indique Sword Group.



Par ailleurs, avec cette acquisition et la consolidation de sa participation chez Tipik, Sword Group annonce ce soir que son chiffre d'affaires 2019 'atteindra les 200 millions d'euros'.





