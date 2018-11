Sword Group : signe 3 contrats avec la Commission Européenne

07/11/2018 | 18:38

Sword Technologies, filiale de Sword Group, a signé 3 nouveaux contrats avec la Direction Générale de l'Informatique (DIGIT) de la Commission Européenne.



Le budget total de ces contrats est de 450 millions d'euros.



Ces contrats de prestation de services portent sur de la conception, du développement et de la mise en oeuvre de Systèmes d'Information en Belgique et sur l'administration de ces Systèmes d'Information pour tous les sites de la Commission.



Les contrats-cadres de prestations de services (DIGIT-TM) sont considérés comme les marchés les plus importants au sein de la Commission Européenne.



Sword Technologies prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros issus de ces contrats au cours des quatre prochaines années.



