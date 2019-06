Sword Group : stable, un analyste conforté

26/06/2019 | 16:24

Le titre Sword Group est stable ce mercredi, alors qu'après une réunion avec la direction, l'analyste EuroLand Corporate a confirmé ce matin sa recommandation “achat” sur le titre, retenant et appréciant un “ton positif” et des “perspectives confirmées”.



Le broker note, entre autres, que le groupe reste confiant dans l'avenir malgré les incertitudes géopolitiques, en s'appuyant sur un backlog conséquent “lui assurant une croissance organique à deux chiffres sur les deux prochains exercices. De plus, EuroLand indique comprendre que Sword “ne souhaite pas sacrifier la marge au profit de la croissance”, interprétant la cible des 13% d'EBITDA comme “un niveau de marge plancher et non comme un objectif”.



L'analyste confirme donc son objectif de cours de 46,90 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de +60%.





