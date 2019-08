Sword : | Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019

Agenda

12/09/19

Réunion de Présentation des Résultats Semestriels, à Paris

INSCRIPTION

24/10/19

Publication du Chiffre d'Affaires 3ème Trimestre

A propos de Sword Group

Sword, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus et de valoriser vos données.