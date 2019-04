Symantec Corporation : Pression acheteuse 08/04/2019 | 16:26 achat En cours

Cours d'entrée : 24.32$ | Objectif : 27.7$ | Stop : 22.4$ | Potentiel : 13.9% Le titre Symantec Corporation a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 27.7 $. Graphique SYMANTEC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 23.59 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.56 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Sous-secteur Logiciel d'application Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SYMANTEC CORPORATION 21.67% 14 696 ADOBE 18.81% 130 502 WORKDAY 17.18% 41 356 AUTODESK 29.66% 36 515 SQUARE INC 33.71% 31 490 ELECTRONIC ARTS 26.00% 29 345 CHECK POINT SOFTWARE TECHNO.. 20.74% 19 366 ANSYS 30.02% 15 586 TWILIO INC 36.75% 15 129 IFLYTEK CO LTD --.--% 11 273 PTC INC 13.76% 11 183

Données financières ($) CA 2019 4 774 M EBIT 2019 1 460 M Résultat net 2019 17,2 M Dette 2019 2 355 M Rendement 2019 1,30% PER 2019 304,10 PER 2020 45,08 VE / CA 2019 3,57x VE / CA 2020 3,30x Capitalisation 14 696 M Prochain événement sur SYMANTEC CORPORATION 09/05/19 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 23,6 $ Ecart / Objectif Moyen 2,8% Dirigeants Nom Titre Gregory S. Clark President, Chief Executive Officer & Director Daniel H. Schulman Non-Executive Chairman Nicholas R. Noviello Chief Financial Officer & Executive Vice President Sheila B. Jordan Chief Information Officer & Senior Vice President Hugh Thompson Chief Technology Officer