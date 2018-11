Symantec : dépasse le consensus au 2e trimestre

02/11/2018 | 11:54

Symantec a dévoilé la veille au soir un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en croissance de 5% à 42 cents au titre de son deuxième trimestre 2018-19, dépassant ainsi de neuf cents le consensus de marché.



L'éditeur de solutions de sécurité informatique et d'antivirus a pourtant vu sa marge opérationnelle se contracter de 2,4 points à 31,7%, et ses revenus diminuer de 7% à 1,18 milliard de dollars, sous le poids d'une chute de 17% dans le segment sécurité entreprises.



'Nous avons réaffirmé nos objectifs pour l'exercice 2018-19 et entrons dans un second semestre saisonnièrement fort avec une concentration renouvelée sur le leadership technologique et l'exécution', déclare son directeur général Greg Clark.



