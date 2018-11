Synacor : Déploiements de Synacor Zimbra à mesure que les clients adoptent les dernières capacités de collaboration

Plus de 80 nouveaux clients lors du 3ème trimestre 2018 adoptent la valeur, l'extensibilité et la sécurité de Zimbra

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de collaboration open source Zimbra pour la messagerie électronique, la gestion de calendriers, la messagerie, etc., qui continue de s'étendre dans le monde. Après le lancement de Zimbra 8.8, les clients commerciaux et gouvernementaux utilisent Zimbra pour bénéficier pleinement de la confidentialité et de la sécurité des données critiques, de la flexibilité de l'open source et d’un coût total de possession faible. Plus de 80 nouveaux clients ont déployé Zimbra dans le monde entier lors du troisième trimestre, dans les secteurs de l’enseignement, de la vente au détail et des administrations publiques, ce qui porte à 310 le nombre total de nouveaux clients de Zimbra en 2018.

Grupo BC, leader de l'externalisation du processus d'entreprise, basé en Europe et en Amérique latine, est l'un des derniers à déployer Zimbra 8.8.

« Grupo BC est en mode de croissance et, à mesure que nous nous développons rapidement dans de nouveaux pays, la sécurité des courriers électroniques et de la collaboration est une priorité », a déclaré Francesc Genové, directeur informatique de Grupo BC. « Zimbra Network Edition répond à nos exigences croissantes en matière de communication en répondant à nos besoins de flexibilité afin de développer nos activités dans encore plus d'endroits, et en apportant une valeur exceptionnelle et une compatibilité grâce aux nombreuses solutions sur lesquelles nous nous basons tous les jours pour faire progresser nos activités.

PT Sasa Inti, leader de l'industrie alimentaire indonésienne, Quality Equipment, un important groupe de concessionnaires John Deere basé aux États-Unis et la société indienne Pine Labs, qui détient plus de 70 % du marché en tant que fournisseur de solutions de points de vente du commerce de détail, ont également déployé Zimbra Network Edition, en exploitant l'archivage amélioré du courrier pour répondre aux nouvelles exigences en matière de réglementation et de conformité. Zimbra Network Edition est la seule plateforme de collaboration par courrier électronique à offrir originairement des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration en temps réel.

« Le marché de la messagerie électronique et de la collaboration est de plus en plus défini par des besoins commerciaux complexes qui nécessitent des solutions flexibles, en respectant les réglementations locales et en prenant en charge les utilisateurs à grande échelle, a déclaré Marcus Teo, vice-président principal pour la vente aux entreprises et le marketing chez Synacor. « Zimbra 8.8 montre que Synacor est prêt à répondre habilement à une gamme croissante de besoins en cloud et sur site, et leur adoption continuelle valide la reconnaissance du marché selon laquelle Zimbra est une plateforme de premier plan pour les demandes de collaboration et de communication mondiales ».

Parmi les récents développements de produits qui ont dynamisé Zimbra, citons :

Fonctions avancées de chat et de vidéoconférence visant à une meilleure collaboration

Sauvegarde et restauration en temps réel prêtes à l'emploi sans coûts cachés supplémentaires

Fonctions de sécurité accrues, telles qu'un meilleur cryptage et une authentification à deux facteurs

La communauté Zimbra se trouve également dans une dynamique croissante, Synacor ayant de nombreux nouveaux partenaires de distribution cette année. Les membres de la communauté des partenaires et utilisateurs de Zimbra se sont rencontrés à Zimbra ACTIV8 Vietnam et à ACTIV8 Amérique du Nord récemment afin de partager des réflexions sur la future orientation de la plateforme, notamment des informations initiales sur le prochain produit Zimbra X de Synacor et a récemment annoncé un programme bêta pour Zimbra X optimisé par EOSIO. Les principales discussions lors des événements d'ACTIV8 ont été axées sur l’encadrement des clients vers le cloud, sur de nouvelles méthodes de monétisation de Zimbra pour les fournisseurs de services et sur les moyens d’améliorer encore plus la convivialité de Zimbra.

À propos de Synacor

Synacor (Nasdaq: SYNC) est le partenaire de confiance du développement technologique, de services multiplateformes et des recettes pour les fournisseurs vidéo, Internet et de communication, les fabricants d’appareils, les gouvernements et les entreprises. La mission de Synacor est de permettre à ses clients de mieux interagir avec leurs consommateurs. Ses clients utilisent les plateformes et les services technologiques de Synacor pour développer leurs activités et prolonger leurs relations avec les abonnés. Synacor propose des portails gérés, des solutions publicitaires, des plateformes de messagerie et de collaboration ainsi qu'une gestion des identités dans le cloud. www.synacor.com

À propos de la messagerie et de la collaboration selon Zimbra

Zimbra, un produit Synacor est une plateforme de messagerie et de collaboration qui comprend des contacts, un calendrier, des tâches, la messagerie instantanée et le partage de fichiers, ainsi que des ajouts tels que la vidéoconférence, la création de documents et le stockage de fichiers. Zimbra optimise des centaines de millions de messageries dans plus de 160 pays avec plus de 1 900 partenaires qui le propose. Les entreprises, les gouvernements et les prestataires de services font confiance à Zimbra.

Pour savoir comment devenir un partenaire de distribution Zimbra, visitez le site https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

