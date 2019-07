SYNERGIE - Chiffre d'Affaires semestriel : 1.295,4 M en hausse de 4,6%

Chiffre d’Affaires semestriel : 1.295,4 M€ en hausse de 4,6%





en M€ T2 2019 T2 2018 Variation S1 2019 S1 2018 Variation



International 340,7 337,8 +0,8% 664,6 649,7 +2,3% France 333,5 311,0 + 7,2% 630,8 588,7 +7,2% Total 674,2 648,8 + 3,9% 1.295,4 1.238,4 +4,6%

SYNERGIE confirme un bon début d’année 2019, avec un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 1 295,4M€, en hausse de 4,6% par rapport à 2018 (+2,2% à périmètre et devises constants).

En France, il s’établit à 630,8M€ : +7,2% dont 4,1% à périmètre constant, avec une très bonne performance du travail temporaire (+4,2% ; dans un marché en progression de 0,8% à fin mai selon Prism’Emploi) et un développement significatif de DCS EASYWARE, Entreprise de Services Numériques, intégrée en juin 2018, avec un chiffre d’affaires de 21,7M€ sur le semestre (+10,8%).

L’activité à l’International atteint 664,6M€ (51,3% du consolidé) et progresse de 2,3% (+0,5% à périmètre et devises constants), avec des performances contrastées selon les zones géographiques : Europe du Sud +4,7% ; Europe du Nord et de l’Est -3,3%.

Les investissements réalisés depuis trois ans dans le recrutement de consultants experts, la digitalisation et les outils IT, les actions intensives au niveau de la formation des intérimaires et des permanents et le positionnement de SYNERGIE désormais leader sur de nombreux secteurs porteurs, nous confortent dans notre stratégie active de développement.

Confiant dans ses performances, et bénéficiant d’une structure financière encore renforcée, le Groupe poursuit activement l’étude de nouvelles acquisitions principalement en Europe.

Prochain rendez-vous :

►Publication des résultats semestriels le mardi 17 septembre 2019 après Bourse

Pièce jointe