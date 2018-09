SYNERGIE : RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

Paris, le 12 septembre 2018, 17h45

Croissance du chiffre d'affaires et du résultat net

de SYNERGIE au premier semestre

Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s'est réuni le 12 septembre 2018 et a arrêté les comptes intermédiaires au 30 juin 2018. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d'émission.

Consolidés audités- en M€ S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 1.238,8 1.098,7 Résultat opérationnel courant (1) 57,7 59,2 Résultat opérationnel 53,1 52,9 Résultat avant impôts 52,5 52,1 Résultat net 36,6 35,8 Résultat net part du Groupe 35,5 35,3 (1) Avant amortissements et dépréciations des incorporels





Un chiffre d'affaires semestriel de 1.238,8M€

Disposant d'un réseau de 710 agences et d'une forte présence internationale dans 16 pays en Europe, au Canada et en Australie, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.238,8M€, en hausse de 12,7% par rapport à 2017 (9,1% à devise et périmètre constant) ;

Avec 649,8M€, le développement à l'International se poursuit à un rythme très élevé (+19,9% sur le semestre) ; 52,5% du chiffre d'affaires consolidé est désormais réalisé hors de l'hexagone.

La hausse de l'activité s'est poursuivie en France, avec la sélection d'une clientèle à bonne rentabilité.

Une amélioration du résultat net

SYNERGIE affiche un résultat opérationnel courant consolidé de 57,7M€.

L'effet favorable de la progression de l'activité a été atténué par l'impact de diverses mesures législatives ou réglementaires, en particulier en France, avec la baisse du taux de CICE 7 à 6%, mais également dans d'autres pays (Belgique, Allemagne, Pays- Bas.).

Les coûts de structure et les investissements réalisés portant sur la création d'agences spécialisées et le recrutement de consultants, ainsi que la digitalisation et le développement des outils IT et des actions de formation ciblées, ont été particulièrement maitrisés.

Une dépréciation de goodwill et autres éléments incorporels, liée aux conséquences du Brexit a été constatée en Grande-Bretagne pour 1,9M€.

Compte tenu de ces éléments et d'une charge d'impôt de 16M€, le résultat net s'est élevé à 36,6M€, en progression par rapport à 2017 (35,8M€).

Une structure financière solide

La structure financière s'est ainsi renforcée, avec des capitaux propres de 450,9M€ au 30 juin 2018 et une trésorerie nette (y compris créances CICE mobilisables) de 83,5M€, offrant au Groupe les moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, en particulier à l'International.

Acquisition stratégique

Le 7 juin 2018, SYNERGIE a annoncé la prise de participation majoritaire dans l'entreprise de services numériques française DCS EASYWARE.

Par cette acquisition, SYNERGIE se positionne ainsi sur un marché en plein essor et complète, comme ses grands confrères, ses activités traditionnelles en se diversifiant dans l'infogérance, le conseil et l'assistance technique.

Des perspectives favorables

Fort de ces performances, le Groupe SYNERGIE entend poursuivre sa croissance sur le second semestre avec pour objectif un chiffre d'affaires de près de 2,6 milliards d'euros en 2018 et une amélioration de sa rentabilité nette.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le mercredi 24 octobre 2018 après Bourse.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SYNERGIE via Globenewswire