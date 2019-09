SYNERGIE : un premier semestre en demi-teinte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Synergie a dévoilé, au titre de son premier semestre, un résultat net de 27,2 millions d’euros contre 36,6 millions un an plus tôt. (impact de la transformation du CICE sur le résultat net : -9 millions). Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à 52,1 millions contre 53,6 millions. En France, il s'élève à 33,4 millions contre 35,5 millions en 2018. L'effet favorable de la progression de l'activité a en effet été atténué par l'impact de la transformation du CICE (2,3 millions).Enfin, le chiffre d'affaires de l'entreprise de travail temporaire, de recrutement et de formation atteint 1,29 milliard, en hausse de 4,6%. A périmètre et devises constants, la progression est de 2,2%.Dans le détail, en France, le chiffre d'affaires s'établit à 630,8 millions d'euros, soit une augmentation de 7,1% (dont 4,1% à périmètre constant). L'activité à l'International atteint 664,8 millions d'euros et progresse de 2,3% (+0,5% à périmètre et devises constants)Concernant ses perspectives, le groupe entend poursuivre sa croissance sur le second semestre avec pour objectif un chiffre d'affaires de près de 2,7 milliards d'euros en 2019 et une amélioration de sa rentabilité nette par rapport au premier semestre.