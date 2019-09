Synergie : Résultats semestriels au 30 Juin 2019

Données financières (EUR) CA 2019 2 667 M EBIT 2019 126 M Résultat net 2019 70,4 M Trésorerie 2019 34,8 M Rendement 2019 2,95% PER 2019 9,69x PER 2020 8,95x VE / CA2019 0,23x VE / CA2020 0,20x Capitalisation 650 M Graphique SYNERGIE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SYNERGIE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 35,33 € Dernier Cours de Cloture 27,10 € Ecart / Objectif Haut 47,6% Ecart / Objectif Moyen 30,4% Ecart / Objectif Bas 10,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Daniel Augereau Chairman & Chief Executive Officer Martine Baud Head-Operating Department Yvon Drouet Director, Deputy CEO-Finance & Investments Olivier Clos Director-Information Technology Department Julien Vaney Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SYNERGIE 12.47% 725 RANDSTAD N.V. 15.76% 9 355 ADECCO GROUP 25.19% 9 270 ROBERT HALF INTERNATIONAL -0.77% 6 598 MANPOWERGROUP INC. 33.58% 5 180 PERSOL HOLDINGS CO LTD 41.33% 4 824