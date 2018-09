Synergie : résultat net part du groupe stable au 1er semestre

13/09/2018 | 11:41

Synergie publie un résultat net part du groupe de 35,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018, presque stable par rapport à 2017 (35,3 millions), et un résultat opérationnel courant de 57,7 millions contre 59,2 millions un an auparavant.



Disposant d'un réseau de 710 agences et d'une présence dans 16 pays en Europe, au Canada et en Australie, le groupe de services RH a réalisé un chiffre d'affaires de 1.238,8 millions d'euros, en hausse de 12,7% (+9,1% à devise et périmètre constant).



Fort de ces performances, Synergie entend poursuivre sa croissance sur le second semestre avec pour objectif un chiffre d'affaires de près de 2,6 milliards d'euros en 2018 et une amélioration de sa rentabilité nette.



