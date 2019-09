Update: RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

Paris, le 17 septembre 2019, 17h45

Chiffre d’affaires semestriel : 1.295,6M€



Résultat net : 27,2M€

Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est réuni le 12 septembre 2019 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2019. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 1.295,6 1.238,8 Ebitda 64,8 61,5 Résultat opérationnel courant 52,1 53,6 Résultat avant impôts 50,6 52,5 Charge d’impôt (23,4) (16,0) Résultat net 27,2 36,6

(*) Impact de la transformation du CICE sur le résultat net : -9M€

Chiffre d’affaires semestriel de 1.295,6M€

SYNERGIE confirme un bon début d’année 2019, avec un chiffre d’affaires semestriel consolidé du Groupe de 1.295,6M€, en hausse de 4,6% par rapport à 2018 (+2,2% à périmètre et devises constants).

En France, il s’établit à 630,8M€ : +7,1% dont 4,1% à périmètre constant, avec une très bonne performance du travail temporaire (+4,2% ; dans un marché en retrait de 0,3% à fin juillet selon Prism’Emploi) et un développement significatif de DCS EASYWARE, Entreprise de Services Numériques intégrée en juin 2018, avec un chiffre d’affaires de 21,7M€ sur le semestre (+10,8%).

L’activité à l’International atteint 664,8M€ (51,3% du consolidé) et progresse de 2,3% (+0,5% à périmètre et devises constants), avec des performances contrastées selon les zones géographiques : Europe du Sud +4,7% ; Europe du Nord et de l’Est -3,3%.

Evolution de la législation fiscale

La transformation, en France, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) en allègements de charges sociales à compter du 1er janvier 2019 a eu un impact défavorable de 2,3M€ sur le résultat opérationnel courant (effet de la participation des salariés) et de 6,7M€ sur la charge d’impôt soit globalement 9M€ sur le résultat net du Groupe.

Application de la norme IFRS16

L’application de l’IFRS16 au 30 juin 2019, a eu pour conséquence d’augmenter les actifs de 36,7M€ ; l’impact s’élève à +7,6M€ sur l’ebitda, à +0,5M€ sur le résultat opérationnel courant et +0,1M€ sur le résultat net.

Le résultat net

SYNERGIE affiche un résultat opérationnel courant consolidé de 52,1M€ contre 53,6M€ en 2018.

En France, il s’élève à 33,4M€ contre 35,5M€ en 2018.

L’effet favorable de la progression de l’activité a en effet été atténué par l’impact de la transformation du CICE (2,3M€).

A l’International, le résultat opérationnel courant s’établit à 18,8M€ contre 18,2M€ en 2018, démontrant une belle résistance dans un environnement économique plus tendu sur l’Allemagne et la Grande-Bretagne, où des réductions de coûts de structure ont été opérés au cours du premier semestre.

Les investissements réalisés les années précédentes ont ainsi porté leurs fruits avec la création d’agences spécialisées et le recrutement de consultants, ainsi que la digitalisation et le développement des outils IT et des actions de formation ciblées.

La charge financière hors impact IFRS16 (0,4M€) s’est élevée à un niveau similaire à 2018 (0,6M€).

Compte tenu de ces éléments et d’une charge d’impôt de 23,4M€ (effet suppression CICE : 6,7M€), le résultat net atteint 27,2M€, contre 36,6M€ en 2018.

Une structure financière solide

La structure financière s’est ainsi renforcée, avec des capitaux propres de 508,1M€ au 30 juin 2019 et une trésorerie nette (y compris créances CICE mobilisables) de 104M€, offrant au Groupe les moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, en particulier à l’International.

Des perspectives favorables

Fort de ces performances, le Groupe SYNERGIE entend poursuivre sa croissance sur le second semestre avec pour objectif un chiffre d’affaires de près de 2,7 milliards d’euros en 2019 et une amélioration de sa rentabilité nette par rapport au 1er semestre.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 le mercredi 23 octobre 2019 après Bourse.

