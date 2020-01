speed10 - Pour mémoire, résultats et analyse du T1:

Synergie grimpe de 3,5% ce mercredi de retour à plus de 20 euros... Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 244,5 ME au cours du premier trimestre 2010, contre 205,5 ME en 2009 sur la même période, soit une croissance de 19% (14,1% à périmètre constant).



Synergie a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 150,9 ME en France (139,1ME en 2008), en hausse de 8,5%. "Les mesures mises en place au cours du 1er semestre 2009 et la stratégie ayant consisté à préserver les forces opérationnelles ont permis d'anticiper la reprise et de surperformer l'activité qui bénéficie de l'externalisation croissante des services en ressources humaines" a expliqué le management.



Pour Oddo, cette publication valide le retour à la croissance : "Sur le T1 2010, le groupe a publié un chiffre d´affaires en hausse de 19%, soit un niveau légèrement plus élevé qu´estimé. La France confirme son dynamisme (+8,5%) tout en gagnant des pdm, alors que l´international bénéficie d´une hausse encore plus soutenue (+41%). Le management annonce une acquisition en Suisse et la volonté de poursuivre sa stratégie de croissance externe".



Pour le broker, "ces éléments valident notre scénario d´une forte reprise de la croissance du RO de +71% en 2010". De quoi confirmer une opinion à l'achat et un objectif de cours de 28 euros, le titre figurant dans la "Sélection Court Terme" d'Oddo.



Dans un environnement économique plus favorable, l'International a progressé de manière significative, avec un chiffre d'affaires de 93,6 ME en croissance de 41% par rapport à 2009 (26% à périmètre constant).



Synergie précise que la reprise de l'activité, constatée au 1er trimestre, s'est amplifiée au mois d'avril avec une hausse globale des effectifs détachés de 30% (soit 20,5% pour la France et 47% pour l'International), et s'est poursuivie en mai, laissant augurer, selon le groupe, la réalisation d'un "excellent exercice" pour l'année en cours.



Avec une trésorerie nette positive (70 ME) et une structure financière jugée saine, le groupe étudie actuellement toutes opportunités de croissance externe, en particulier en Allemagne et en Belgique.



Au cours de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin prochain, il sera proposé un dividende de 0,30 Euro par action.







On voit donc la nette accélération au T2!!!