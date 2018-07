Syngenta achète le producteur de semences Floranova

Bâle (awp) - Syngenta renforce sa division Semences avec une acquisition en Grande-Bretagne. L'agrochimiste bâlois achète Floranova, un producteur de semences de fleurs et de légumes qui dispose d'un large portefeuille de produits et fournit des clients dans plus de 50 pays. Dans son communiqué de jeudi, Syngenta précise que Floranova a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires à hauteur du million de dollars à un chiffre. Les détails financiers de l'opération ne sont pas dévoilés.

En février dernier, Syngenta avait acheté le néerlandais Nidera, un autre producteur de semences, au chinois Cofco. Nidera est basée à Rotterdam et avait été rachetée un an auparavant par Cofco. Syngenta a aussi été racheté il y a un an, par l'entreprise d'état chinoise ChemChina.

