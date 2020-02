Emprunt: Syngenta lève 340 millions en deux tranches

Zurich (awp) - Syngenta Finance AG (avec garantie du groupe Syngenta) émet deux emprunts sous direction de Credit Suisse et UBS, aux conditions suivantes:

montant: 200 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,125% (1er coupon court) prix d'émission:100,033% durée: 2,75 ans, jus. 09.12.2022 libération: 09.03.2020 Yield to Mat.: 0,113% Swap Spread: +90 pb no valeur: 52'515'843 (9) rating: Ba2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dps le 06.03.2020 montant: 140 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,700% (1er coupon court) prix émission: 100,276% durée 6,75 ans, jus. 09.12.2026 libération: 09.03.2020 Yield to Mat.: 0,658% Swap Spread: +130 pb no valeur: 52'515'844 (7) rating: Ba2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 06.03.2020

