Syngenta: Louise Fresco élue au conseil d'administration

Zurich (awp) - Louise Fresco a été élue au conseil d'administration de Syngenta - en main du géant chinois ChemChina - lors de l'assemblée générale de l'agrochimiste rhénan. Elle exercera un mandat non exécutif et fera partie des administrateurs indépendants dans un organe de surveillance contrôlé par les représentants de ChemChina. L'élection s'est faite le 12 avril, annonce lundi un communiqué de Syngenta. Louise Fresco préside actuellement l'Université de Wageningue aux Pays-Bas. Elle a mené une longue carrière académique comme professeure, notamment en Asie et en Afrique. pre/op/fr

