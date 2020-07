Syngenta améliore ventes et rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - L'agrochimiste Syngenta, détenu par le conglomérat chinois Chemchina, a amélioré ses ventes et la rentabilité sur les six premiers mois de l'année, faisant fi de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur un an à 7,1 milliards de dollars entre janvier et fin juin - +10% hors effets de changes -, alors que le résultat opérationnel a bondi de 32,1% à 1,3 milliard, a indiqué Syngenta selon des documents publiés mercredi par la société.

La marge brute d'exploitation (Ebitda) s'est bonifiée de 2 points de pourcentage à 23,6%. Quant au bénéfice net part du groupe, il a progressé de 7,1% à 858 millions de dollars.

Syngenta n'a pas formulé de prévision pour la seconde partie de l'année.

al/lk