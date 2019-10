Synthomer plc : Pas de retournement en vue 22/10/2019 | 09:11 achat En cours

Cours d'entrée : 298.8GBp | Objectif : 339.9GBp | Stop : 290.4GBp | Potentiel : 13.76% La valeur Synthomer plc présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 339.9 GBp. Graphique SYNTHOMER PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 290.2 GBp, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 279.8 GBp.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 45% à l'horizon 2021.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Avec un PER à 12.08 pour l'exercice en cours et 11.05 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SYNTHOMER PLC -10.80% 1 664 ECOLAB INC. 31.54% 55 136 GIVAUDAN 23.46% 26 063 SIKA AG 28.57% 21 192 EMS-CHEMIE HOLDING AG 34.05% 14 969 SYMRISE 36.06% 13 129 NITTO DENKO CORPORATION 4.74% 8 020 CRODA INTERNATIONAL PLC 0.96% 7 676 JOHNSON MATTHEY PLC 6.68% 7 477 CLARIANT LTD 17.52% 7 145 HITACHI CHEMICAL COMPANY, L.. 121.25% 6 790

Données financières (GBP) CA 2019 1 582 M EBIT 2019 145 M Résultat net 2019 98,8 M Dette 2019 691 M Rendement 2019 4,09% PER 2019 12,1x PER 2020 11,1x VE / CA2019 1,25x VE / CA2020 0,86x Capitalisation 1 282 M Prochain événement sur SYNTHOMER PLC 03/12/19 Credit Suisse London Speciality Chemicals Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 395,50 GBp Dernier Cours de Cloture 3,02 GBp Ecart / Objectif Haut 18 124% Ecart / Objectif Moyen 13 005% Ecart / Objectif Bas 10 172% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Calum G. MacLean Chief Executive Officer & Executive Director Neil Anthony Johnson Non-Executive Chairman Martin Hallam President-SHE & Operations Stephen Guy Bennett Chief Financial Officer & Executive Director Alexander Gordon Catto Lead Non-Executive Director