Sysco Corporation : A proximité d'une zone de soutien

Données financières (USD) CA 2020 61 380 M EBIT 2020 2 861 M Résultat net 2020 1 821 M Dette 2020 7 367 M Rendement 2020 2,19% PER 2020 21,9x PER 2021 19,2x VE / CA2020 0,76x VE / CA2021 0,73x Capitalisation 39 389 M Prochain événement sur SYSCO CORPORATION 18/02/20 Consumer Analyst Group of New York Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 81,23 $ Dernier Cours de Cloture 77,46 $ Ecart / Objectif Haut 21,4% Ecart / Objectif Moyen 4,87% Ecart / Objectif Bas -18,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas L. Bené President & Chief Executive Officer Edward D. Shirley Executive Chairman Joel Todd Grade Chief Financial Officer & Executive Vice President Mickey Foster Chief Information & Technology Officer John M. Cassaday Independent Outside Director