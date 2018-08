Sysco : hausse de 31% du BPA ajusté au 4e trimestre

13/08/2018 | 14:33

Sysco dévoile au titre de son dernier trimestre 2017-18 (clos fin juin) un bénéfice net ajusté de 498 millions de dollars, soit un BPA en hausse de 30,6% à 94 cents, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 41 points de base à 5,04%.



Le chiffre d'affaires du groupe de distribution alimentaire basé à Houston s'est accru de 6,2% à 15,3 milliards de dollars, avec des progressions de 6,1% aux Etats-Unis et de 7,9% à l'international.



'Alors que nous entrons dans l'exercice 2018-19, nous restons confiants dans notre capacité à faire progresser nos activités de façon rentable et à réaliser nos objectifs', affirme le PDG Tom Bené.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.