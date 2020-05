0

Le quotidien économique et financier The Wall Street Journal a rapporté que la holding japonaise Softbank Group, dont le fonds Vision accuse une perte annuelle record de 16 milliards de dollars, est en discussion afin de céder '' une partie importante '' de sa participation dans T-Mobile US à la maison mère de celle-ci. Le groupe japonais détient 24% de l'entreprise de télécommunications mobile américaine dont l'actionnaire majoritaire est Deutsche Telekom.