T-MOBILE US : et SPRINT avancent dans leur projet de fusion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

T-Mobile US et Sprint Corporation ont annoncé l'approbation du Comité sur les investissements étrangers (CFIUS) pour leur fusion proposée. De plus, le département de la Justice, le département de la Sécurité intérieure et le département de la Défense des États-Unis, collectivement appelés Team Telecom, ont déposé auprès de la FCC un document indiquant qu'ils avaient examiné la transaction concernant d'éventuelles questions de sécurité nationale, d'application de la loi et de sécurité publique.Team Telecom a confirmé qu'elle n'avait aucune objection à la fusion et a retiré sa demande de report de l'opération."Nous sommes sur le point d'offrir à nos clients un disrupteur suralimenté qui créera des emplois dès le premier jour et offrira une véritable alternative au haut débit fixe tout en fournissant le premier réseau 5G large et profond à l'échelle nationale aux États-Unis ", a déclaré John Legere, directeur général de T-Mobile."Ces approbations garantissent que le partenariat solide que les deux entreprises entretiennent avec le gouvernement américain se poursuivra avec la nouvelle T-Mobile."