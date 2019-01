T Mobile US : USA-Enquête chez Huawei pour vol de secrets commerciaux -WSJ

WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Des procureurs fédéraux enquêtent sur Huawei Technologies, le premier fabricant mondial d'équipements de télécommunications, accusé de vol de secrets commerciaux à des entreprises américaines, et pourrait bientôt prononcer une inculpation, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

De sources proches du dossier, le quotidien précise que l'enquête concerne notamment la technologie d'un équipement de T-Mobile utilisé pour tester les smartphones. Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

Un porte-parole de Huawei et une porte-parole du procureur du district de Washington ont refusé de commenter l'information.

Cette action en justice est la dernière d'une longue liste de mesures visant à réagir à ce que l'administration Trump qualifie de distorsion de concurrence de la part de la Chine via le vol de propriété intellectuelle, des subventions illégales d'entreprises et la mise en place de règles visant à empêcher l'entrée de produits américains sur le marché chinois. (Lisa Lambert et Tim Ahmann, Juliette Rouillon pour le service français)