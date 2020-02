T-Mobile US : bondit après un feu vert judiciaire à la fusion

11/02/2020 | 15:57

T-Mobile US bondit de 11,5% en début de séance sur le Nasdaq, entouré après la décision favorable de la Cour Fédérale de New York permettant à l'opérateur télécoms d'engager les dernières étapes pour finaliser sa fusion avec son pair Sprint.



'La décision du juge Marrero valide notre vision que cette fusion répond aux meilleurs intérêts de l'économie des Etats-Unis et des consommateurs américains', réagit le président exécutif de Sprint, Marcelo Claure.



La combinaison demeure sujette à certaines conditions de finalisation, y compris de possibles procédures judiciaires supplémentaires et une résolution satisfaisante de problèmes d'activités en suspens entre les parties.



